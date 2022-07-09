حمدي باتشان وحورية فرغلي يطرحان أغنية «الفرح»

طرح مطرب الراب الشهير جيفارا بابلو أحدث أغانيه وتحمل اسم «الفرح» بمشاركة المطرب حمدي بتشان والفنانة حورية فرغلي والبيج ياسمين على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

تفاصيل أغنية الفرح لـ حورية فرغلي وحمدي باتشان

أغنية الفرح كلمات وألحان جيفارا بابلو وتوزيع جيفارا بابلو وميدو راشد، وتضم عددا كبيرا من المشاركين فيه وتضم حمدي بتشان والفنانة حورية فرغلي والبيج ياسمين والمعلمة عسلية مع جيفارا بابلو.

وقال المطرب الشهير جيفارا بابلو، في بيان صحفي له، إن فكرة أغنية الفرح بحب أغاني المناسبات، وتم طرح أغنية عيد الميلاد من قبل وجارٍ تنفيذ أغنية يوم الجمعة، وأغنية الفرح لكل عروسين وتركيبة المشاركين في الأغنية جاتلي فكرة المشاركة إن الناس من حقها تنغنى والأغنية بتمثل عدد كبير من الناس.

وأضاف جيفارا بابلو أن الأغنية تدور حول ليلة العمر بالنسبة للعروسين وتعد الأغنية استايل غنائيا جديدا على الساحة الغنائية، كما أن الأغنية أيضا تعد أول تجربة غنائية لكل من بطلة كمال الأجسام الشهيرة الملقبة بيج ياسمين وأيضا للمعلمة عسلية.

آخر أعمال جيفارا

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب جيفارا بابلو أغنية «عيد الميلاد» كلمات جيفارا بابلو، ألحان جيفارا بابلو وخالد الطيب، توزيع بدوي.

يستعد المطرب جيفارا بابلو لطرح أحدث أغانيه وتحمل اسم «القطة السافلة» خلال الفترة المقبلة.