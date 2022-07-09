رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.. اعرف الخطوات

في أول أيام عيد الأضحى المبارك، تصدر محرك البحث العالمي جوجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، وازدادت معدلات البحث بالتزامن مع بدء إجازة العيد، حيث وفرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر موقعها الإلكتروني عددا من الطرق والآليات التي تمكن المشتركين من معرفة قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية عن طريق رقم العداد الخاص بهم.

وتستعرض «الوطن» لقرائها ومتابعيها طرق وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لمعرفة قيمة الاستهلاك الخاص بفاتورة شهر يوليو 2022، والتي يمكن سدادها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، لتجنب انقطاع الخدمة وعدم وصول التيار الكهربائي للمستخدمين.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

ونشرت الشركة القابضة للكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، وذلك تسهيلًا على أكثر من 28 مليون مشترك على مستوى الجمهورية.

1 - دخول المشترك على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال الضغط هنــــا.

2 - اختيار منصة الدفع الإلكتروني، ومن ثم الضغط على الحصول على الخدمة.

3 - إدخال رقم الهاتف الخاص بالمشترك على أن يكون نفس الرقم المسجل لدى الشركة القابضة للكهرباء.

4 - بعد ذلك يتم اختيار الشركة التابع لها المشترك في محافظات الجمهورية.

5 - الخطوة التالية تتم من خلال الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير، وبعدها إدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

6 - وفي النهاية يتم الضغط على أيقونة استعلام للحصول على قيمة الفاتورة، وبمجرد الضغط تظهر فاتورة الكهرباء الشهرية.

تطبيقات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة أطلقت مؤخًرا عدة تطبيقات تسهيلُا على المواطنين للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال تحميل التطبيق الخاص لكل شركة على المتجر الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد أو IOS.

وتأتي خدمة الاستعلام في ضوء استمرار الشركة القابضة للكهرباء، في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تكدس المواطنين والزحام داخل المصالح الحكومية.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أعلنت إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بها وبالشركات التابعة، خلال الفترة من يوم السبت 9 يوليو وحتى الخميس 14 يوليو الجاري، وشددت الشركة على مراعاة عدم الإخلال بنظام الورادي والنوبتجيات.