رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب الدلتا.. 4 خطوات

توفر وزارة الكهرباء وشركة جنوب الدلتا رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة وموقع الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، في إطار خدمات الشركة للمواطنين وتسهيلا عليهم في التأكد من شريحة الحساب والتظلم في حال عدم رضا المواطن عن الفاتوره الصادرة له.

طريقة الحصول على فاتورة الكهرباء شركة جنوب الدلتا

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب الدلتا للكهرباء من خلال منصات الشركة الإلكترونية وتطبيقات الكمبيوتر والحاسب الآلي، كالتالي:

- التسجيل والدخول على موقع شركة جنوب الدلتا للكهرباء من هنا.

- اختيار «قسم الخدمات»

- اختيار «الاستعلام عن الفواتير».

- وضع اسم المحافظة.

- يتم إدخال البيانات الشخصية التالية:

اسم المستعلم.

رقم عداد الكهرباء، والمكون من عدد 10 أرقام.

ثم الضغط على أيقونة «استعلام».

يقوم النظام بفحص طلب المستعلم من خلال البيانات المسجلة للاسم ورقم عداد الكهرباء، وتظهر له فاتورة الكهرباء بها عدد الكيلووات المستهلكة خلال الشهر المستعلم عنه من الكهرباء، فيما يتاح تسديد تكلفة الفاتورة عن طريق التوجه لأحد مكاتب وزارة الكهرباء، أو يمكنه دفعها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعلن عنها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الكهرباء وصفحة شركة جنوب الدلتا للكهرباء.

التأكد من صحة القراءات

يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أصدر تعليمات لكل رؤساء شركات التوزيع، إضافة لمسؤولي شركة «شعاع» المسؤولة عن قراءة عدادات الكهرباء بضرورة التأكد من صحة القراءات، لضمان إصدار فاتورة استهلاك صحيحة خالية من وجود أي أخطاء، مشيرا إلى أن لكل مواطن الحق في مراجعة فاتورة استهلاكه قبل دفعها والتأكد من مطابقة القراءة المدونة بالإيصال مع الموجودة فى العداد من باب الشفافية.