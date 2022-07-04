رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء يبحث عنه كثير من المواطنين، وذلك ‏في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وذلك من خلال إتباع خطوات بسيطة عبر موقع الشركة علي الإنترنت، تتضمن إدخال «اسم المنطقة واليومية، و الحساب، الفرعي»، وهي بيانات موجودة على أي فاتورة سابقة خاصة بالحساب الذي يتم الاستعلام عن فاتورته.

طرق الاستعلام عن فاتورة من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

ويدخل العميل على موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من هنا، ويختار أولا إحدى المحافظات الثلاثة التابع لها «الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ»، ويختار أيا من هندسة الكهرباء التابع لها.

قطاعات وهندسات شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

في محافظة الدقهلية يختار المواطن أي هندسة كهرباء يتبعها المشترك، وهي «قرى السنبلاوين 2 – طناح – قري ميت غمر 2- أجا غرب- غرب المنصورة 2- قرى المنصورة- 2شرق المنصورة- مدينة ميت غمر- قري السنبلاوين1 – دكرنس- طلخا- المطرية- مدينة بلقاس- أجا شرق- مدينة شربين- مدينة المنزلة- منية النصر- منية سندوب- الجمالية- غرب المنصورة 1- قري ميت غمر- نبروه- ميت سلسيل- تمي الأمديد- بني عبيد- قري شربين- قري بلقاس- كوم النور- الستاموني- جمصة- قري المنزلة».

وفي محافظة دمياط يختار هندسة الكهرباء التابع لها، وهي «الروضة - مدينة جنوب دمياط- الزرقا- فارسكور- كفر سعد - رأس البر - الشعراء - عزبة البرج - مدينة شمال دمياط - دمياط الجديدة - كفر البطيخ - قرى جنوب دمياط - قرى شمال دمياط».

في محافظة كفر الشيخ يختار هندسة الكهرباء التابع لها، وهي ‏«برج البرلس - قرى شمال دسوق - مدينة كفر الشيخ - فوة - بيلا - بلطيم - مدينة دسوق - مدينة سيدي سالم - مطوبس - قلين - قرى الحامول - مدينة الحامول - الرياض - قرى سيدي سالم غرب - قرى كفر الشيخ شرق - قرى كفر الشيخ - قرى جنوب دسوق».

وبعد أن يقوم المشترك بإدخال بيانات «المنطقة – اليومية- الحساب – الفرعي»، تظهر له فاتورة الكهرباء بها عدد الكيلو وات المستهلكة خلال الشهر، ويمكنه السداد بأي طرق السداد المتوفرة.