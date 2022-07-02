الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2022 بشركة مصر الوسطى.. 4 خطوات

يحاول العديد من المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر محركات البحث، لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء، وتحديداً مع الأيام الأولى من بداية كل شهر، لذا تستعرض «الوطن» كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يوليو بشركة مصر الوسطى 2022، وهي الشركة التي تضم عدة محافظات وهي الفيوم، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والوادي الجديد.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يوليو بشركة مصر الوسطى 2022

ويستطيع جميع المواطنين داخل المحافظات الخمس التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة، والذي يمكن الوصول إليه عن طريق الضغط على هذا الرابط، اضغط هنا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى 2022

1 - الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة كهرباء مصر الوسطى، من خلال الضغط على هذا الرابط، اضغط هنا.

2 - سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية للاستعلام عن فواتير الكهرباء، وبعدها يتم اختيار «شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» من بين قائمة طويلة لمختلف شركات توزيع الكهرباء.

البيانات المطلوبة للاستعلام عن فاتورة كهرباء يوليو لشركة مصر الوسطى 2022

3 - ستظهر على الفور أمامك الصفحة الرسمية لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وبعدها يتم إدخال كل البيانات المطلوبة، وهي كالتالي:

- أولا يتم اختيار اسم المحافظة من أصل عدد 5 محافظات وهي الفيوم، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والوادي الجديد.

- ثانيا يتم اختيار الهندسة، وهي عبارة عن المدينة أو المركز الذي يتواجد داخله سواء المنزل أو النشاط، حيث إن اختيار اسم الهندسة مكتوب داخل فاتورة الكهرباء القديمة، وتحديداً على يمين الفاتورة الورقية.

- وأخيرًا يتم كتابة رقم الاشتراك وهو المدون في أعلى فاتورة الكهرباء الورقية.

4 - في الخطوة الأخيرة، يتم الضغط على أيقونة تظهر باللون الأزرق تحت اسم «إظهار الفاتورة»، وبعدها على الفورستظهر أمامك الفاتورة الجديدة، إضافة إلى آخر فاتورتين.