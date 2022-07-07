الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.. تعرف على الخطوات

يتطلع 28 مليون مشترك، في شركات توزيع الكهرباء، إلى معرفة طرق وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، وذلك لمعرفة فاتورة شهر يوليو الجاري.

ويتم إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة الاستهلاك الخاص بفاتورة يوليو 2022، تمهيدا لسدادها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي، تجنبا لقطع الخدمة، ومن خلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، طرق وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، عددا من الطرق والآليات، كي يستخدمها المشتركون للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية برقم العداد، وذلك بجميع فروع شركات التوزيع إلكترونيًا، في إطار استمرار القابضة للكهرباء، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، المُعلنة من جانب الحكومة لمنع تكدس المواطنين داخل المصالح الحكومية.

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، الخطوات التي يجب اتباعها، للاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص للشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال الرابط الاليكتروني

- اختيار منصة الدفع الإليكتروني، من خلال الرابط

- قم بإدخال رقم الهاتف.

- قم باختيار الشركة التابع لها في المحافظات.

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير.

- قم بإدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.

يذكر أن وزار الكهرباء، أطلقت مؤخرا أيضا عدة تطبيقات ذكية على الهواتف المحمولة، في إطار التسهيل على المشتركين، للاستعلام عن الفاتورة، وسدادها بشكل منتظم، دون الحاجة للتوجه إلى أي من فرع الشركة المختلفة.

وتتضمن كلا من «App Store - Play Store»، إضافة إلى تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول «App Store - Play Store».