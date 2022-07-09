أنغام تحتفل بعيد الأضحى بالفتة والمشاوي.. صور

شاركت الفنانة أنغام جمهورها عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طقوسها في الاحتفال بعيد الأضحى.

ونشرت أنغام مجموعة صور للمشاوي والفتة التي أعدتها بصحبة والدتها، وعلقت على الصور: «تسلم ايدي وايد ماما.. كل سنة وإحنا طيبين».

حفل أنغام في الأوبرا

وتستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم في الأوبرا بمسرح النافورة 18 يوليو الجاري، في الثامنة مساءً، ونفدت تذاكر الحفل أمس.

وأعلنت ذلك عبر تطبيق «ستوري» بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

شروط حفل أنغام بالأوبرا

ووضعت دار الأوبرا المصرية شروطا لحضور حفل الفنانة أنغام كالتالي:

- ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي، ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- ممنوع تحريك المقاعد.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

مرض أنغام

وتعرضت أنغام منذ فترة قصيرة لوعكة صحية، أجرت على أثرها عملية جراحية دقيقة في الكتف، وذلك بسبب مشكلات كبيرة بأوتار الكتف تفاقمت عبر سنوات، ما جعلها لا تستطيع الانتظار بألمها واضطرت لإجراء العملية.