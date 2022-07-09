تعرف على تخصصات وشروط القبول بجامعة الملك سلمان الدولية

كشفت جامعة الملك سلمان الدولية عن تفاصيل البرامج والتخصصات المتاحة بها لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أنها تجمع العديد من التخصصات التي تواكب احتياجات سوق العمل وتعمل من خلال على تأهيل الطلاب وفق أحدث التقنيات العالمية في التدريس.

وأضافت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن المجالات التي تستقبل الطلاب منها مجال الطب والذي يقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلها من القسم العلمي بشرط دراسة المقررات المؤهلة وهي الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضة واللغة الإنجليزية ومجال طب الأسنان ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلها من القسم العلمي بشرط دراسة المقررات المؤهلة وهي نفسها مقررات الطب.

تفاصيل القبول بمجال الصيدلة والتمريض

وأكدت الجامعة أن المجالات المفتوحة أمام الطلاب مجال الصيدلة ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلها من القسم العلمى بشرط دراسة المقررات المؤهلة وهي الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضة واللغة الإنجليزية ومجال الطب البيطرى ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلها من القسم العلمى بشرط دراسة نفس مقررت مجال الصيدلة.

وتشمل المجالات أيضاً مجال التمريض ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلها من القسم العلمى بشرط دراسة المقررات المؤهلة وهي الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضة واللغة الإنجليزية ومجال العلوم الأساسية ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية أوما يعادلها من القسم العلمى بشرط دراسة نفس المقررات المطلوبة في مجال التمريض ومجال علوم وهندسة الحاسب ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلها من قسمي العلمى علوم والعلمى رياضيات فى برنامج علوم الحاسب بشرط دراسة المقررات المؤهلة وهي الكيمياء والفيزياء والأحياء أو الرياضيات المتقدمة والرياضة واللغة الإنجليزية.

ضوابط القبول بمجال الزراعات الصحراوية

وضمن المجالات مجال الزراعات الصحراوية ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلها من قسمي العلمى العلوم والعلمى رياضيات بشرط دراسة المقررات المؤهلة وهي الكيمياء والفيزياء والأحياء أو الرياضيات المتقدمة والرياضة واللغة الإنجليزية ومجال الفنون والتصميم ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلها من قسمي العلمى علوم والعلمى رياضيات بشرط دراسة المقررات المؤهلة كما في مجال الزراعات الصحراوية ومجال الصناعات التكنولوجية.

وأوضحت جامعة الملك سلمان، أن المجالات تشمل أيضاً مجال الهندسة ومجال العمارة ومجال العلوم الإدارية ومجال السياحة والضيافة ومجال اللغات التطبيقية الذي يقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلها من أقسام العلمى العلوم والعلمى رياضيات والأدبى، وشددت على الالتزام بالشرط الخاص بأن يكون الطالب درس لغتين أجنبيتين فى الثانوية العامة المصرية وبالنسبة للثانوية المعادلة العربية يتم تسجيل الطالب الدارس للغة واحدة ويفرض عليه اللغة الثانية مادة تكميلية خلال سنوات الدراسة بالجامعة.