رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية: نستعد لاختبارات القبول للدفعة الثانية

أكد الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية بفروعها «الطور ورأس سدر وشرم الشيخ»، أن هناك استعدادت تتم على قدم وساق لاختبارات القبول للعام الجامعي المقبل 2022-2023، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

اختبارات القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة

ولفت «سعيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه سيتم إجراء اختبارات الدفعة الثانية لاختبارات القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، مؤكدا أنها تتم وفقا للضوابط والقرارات التي شدد على تطبيقها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وأوضح رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، أن الجامعة لديها قدرة استعابية خلال العام الجامعي المقبل، لقبول ما يزيد عن 1200 طالب، مؤكدا أن الجامعة ستضم خلال الفترة المقبلة عددا من البرامج الدراسية الجديدة، والتخصصات التي سيجرى إتاحتها أمام الطلاب الجديد، مؤكدا أن الجامعة تهدف إلى تخريج طلاب متميزين مؤهلين لسوق العمل محليا ودوليا، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.