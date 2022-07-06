جامعة الملك سلمان الأهلية: لدينا برامج دراسية تناسب طلاب الدبلومات الفنية

تواصل الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والملك سلمان والمنصورة الجديدة»، استعداداتها لتنسيق القبول 2022-2023، وفقاً للقواعد والإجراءات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكشف الأعلى للجامعات أنَّه ولأول مرة يتمّ إتاحة للحاصلين على الشهادات الفنية بمختلف البرامج الدراسية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الجامعات المصرية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وكشف الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية بفروعها «الطور وشرم الشيخ ورأس سدر»، أنَّ الجامعة بصدد العام الدراسي الجديد 2022، استقبال الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية بكليات الزراعات الصحراوية والسياحة والضيافة والتمريض والعلوم الإدارية، وذلك وفقاً للحدود الدنيا المعلن عنها لهم وفقاً لاشتراطات المجلس والمحددة بضرورة أن يكون الطالب حاصل على 75% فما فوق بشهادة الدبلوم، بجانب اجتياز اختبارات القبول، ومن ثم إجراء العملية الحسابية الخاصة بالمجموع الاعتباري.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الجامعة تمتلك العديد من البرامج والإمكانيات والقدرات العلمية التي تؤهلها لإخراج كوادر تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنَّ الجامعة بها كل التخصصات العلمية الطبية، مشيراً إلى أنَّ الجامعة تستطيع استيعاب ما يزيد على 1200 طالب وطالبة خلال العام الجديد.

وأوضح أنَّ الجامعة قدمت عرضًا مميزًا للطلاب الراغبين في الالتحاق بمختلف البرامج الدراسية للإقامة بالمدن السكنية التابعة للجامعة وتخفيض قيمة الإقامة لهم.