ماذا يفعل المسلم في أيام عيد الأضحى؟.. داعية يوضح 10 أعمال مستحبة

يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك، وسط أجواء إيمانية مليئة بالتكبير والتهليل، حيث تمثل هذه الأيام أيام فرح وسرور على الأمة الإسلامية، ويتساءل البعض كيف يحيي المسلم هذه الأيام، وماذا يفعل بها، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي 10 أعمال مستحبة في أيام عيد الأضحى.

سنن النبي في أيام عيد الأضحى

وأوضح الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، أنه يجب اغتنام هذه الأيام المباركات أيام عيد الأضحى المبارك بكثرة العمل الصالح، ومن الأعمال المستحبة في هذه الأيام، ومن هذه الأعمال المستحبة:

1ـ كثرة التهليل والتكبير

2ـ كثرة الدعاء لصالح البلاد والعباد.

3ـ طلب المغفرة من الله في هذه الأيام المباركات.

4ـ التطيب والتجمل بأفضل الثياب بما لا يخالف الضوابط الشرعية لذلك

صلاة العيد

5ـ الحرص على أداء صلاة العيد واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها لكسب الثواب العظيم منها بأن يذهب المصلي من طريق ويعود من طريق غيره ويسلم علي كل من يلقاه بتحية الإسلام وينشر السعادة والبهجة بين الصغار والكبار.

ذبح الأضحية

6ـ ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد مباشرة وتكون تلك الشعيرة ممتدة من بعد صلاة العيد وحتى آخر ساعة في مغرب آخر أيام عيد الأضحى عملا بقوله تعالى «فصلِ لربك وانحر»، ويستحب التعجيل.

7ـ إكرام الأضحية والإحسان إليها في ذبحها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح».

8ـ الحرص على تأخير الإفطار إلى ما بعد صلاة العيد مباشرة.

صلة الرحم في أيام عيد الأضحى

9ـ متابعة تقسيم الأضحية علي الفقراء وهذا يكون من أسعد وأفضل الأوقات عند كل مسلم شريطة ألا يتخذ من تلك المظاهر ما قد يؤذي غيره من إخوته المحتاجين.

10ـ إحياء عبادة صلة الرحم في أيام عيد الأضحى.