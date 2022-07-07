كيفية صلاة عيد الأضحى؟.. الإفتاء توضح

كيفية صلاة عيد الأضحى؟ سؤال يتم طرحه كل عيد، وذلك سعياً من الناس لأداء صلاة العيد بالصيغة الصحيحة لها، وهو الأمر الذي أوضحته دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية عبر موقعها الالكتروني.

كيفية صلاة عيد الأضحى؟

وحول كيفية صلاة عيد الأضحى؟، بينت دار الإفتاء، أنها ركعتان، يبدأ المصلي في الركعة الأولى منهما بـ7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ ما تيَسَّر له من القرآن جهرًا، ويتم ركعة عادية كما في غيرها من الصلوات، وفي الركعة الثانية: يُكَبِّر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ، ويتم الركعة، ويجلس للتشهد ويُسَلِّم.

صلاة عيد الأضحى

وفيما يخص كيفية صلاة عيد الأضحى؟، أشارت دار الإفتاء، إلى أن صلاة العيد تكون نفس الصلاة العادية سواء مع الإمام في المسجد أو منفردا في البيت، حيث يصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم، ولا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.

تكبيرات صلاة عيد الأضحى

وعن كيفية صلاة عيد الأضحى؟، فيسن للشخص أن يبدأ التكبير قبل صلاة العيد، التي تبدأ بعد شروق الشمس وارتفاعها مقدار رمح، حيث يسن للشخص أن يقول «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».