اندلاع حريق في كافيتريا خشبية مطلة على شاطئ بورسعيد «صور»

نشب حريق في إحدى الكافتيريات الخشبية المطلة على شاطئ بورسعيد قبل انتهاء أول أيام عيد الأضحى المبارك بحي شرق في بورسعيد.

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل كافيتريا خشبية مطلة على البحر بحي الشرق.

السيطرة على الحريق

ووجه مدير أمن بورسعيد رجال الحماية المدنية والاطفاء إلى مكان الحادث، تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة علي الحريق قبل أن أن يمتد لكونه قريبا جدا من الكافتيريات الخشبية المطلة على البحر.

كما قام رجال الإطفاء بأعمال التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، أو تصاعد الأدخنة التي قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين، خاصة أن الكثير من أهالي بورسعيد والزائرين يقضون أول أيام العيد على الكورنيش وشاطىء بورسعيد، ولم تتلق هيئة الإسعاف المصرية حالات اختناق، حيث تم الدفع بسيارات إسعاف إلى مكان الحريق تحسبا لوجود إصابات.

الحريق نشب في لوحة الكهرباء بالكافتيريا

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحريق نشب بكافيتريا مصنوعة من الخشب المطلة علي شاطئ بورسعيد بعد حدوث ماس كهربائي في لوحه الكهرباء العمومية الخاصة بالكافتيريا أسفل سلم الكافتيريا ويجري حصر الخسائر التي خلفها الحريق.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.