جهات التحقيق تطلب التقرير الجنائي حول حريق شقة سكنية بحدائق الأهرام

انتدبت جهات التحقيق، عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق اندلع داخل شقة سكنية بالبوابة الثالثة بمنطقة حدائق الأهرام، غرب المحافظة، مساء أمس، ومعرفة إذا كان هناك شبهة جنائية حيال اندلاع الحريق من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان حدوث الواقعة؛ تمهيدا لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث.

بداية البلاغ

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالبوابة الثالثة بمنطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، وفُرض كردونا أمنيا لوقف امتداد النيران.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

ودفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء فور تلقيها البلاغ، تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

جهات التحقيق تستمع لأقوال شهود العيان

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت رجال المباحث بتكثيف جهودها للتعرف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان؛ لسماع أقوالهم حيال اشتعال الحريق، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.