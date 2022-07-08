السيطرة على حريق شقة في الهرم دون إصابات.. والتحريات: ماس كهربائي

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية في منطقة الهرم، قبل قليل، وتبيّن أنّ الحادث لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو مصابين.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف، تحسبا لوقوع مصابين، وجرى فرض كردون أمني، لمنع انتشار النيران إلى العقارات السكنية المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء

دفعت وحدة الحماية المدنية في الجيزة بـ3 سيارات إطفاء، انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، وسيطرت على الحريق، قبل أن ينتقل إلى الشقق المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وبينت التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث، أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي، نتيجة تلف إحدى التوصيلات السلكية.

التحفظ على كاميرات المراقبة

أُخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، وانتدبت عناصر البحث الجنائي، لمعاينة آثار الحريق، ومعرفة مدى إمكانية وجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها، والتعرف على أسباب الحريق.

واستدعت النيابة عددا من شهود العيان، لسماع أقوالهم حول الحريق، وأمرت فرق البحث بتكثيف جهودها واستكمال التحريات اللازمة حيال الواقعة، وموافاة النيابة العامة بالمستجدات.