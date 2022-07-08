حريق هائل يلتهم منزلين في قوص بقنا.. والدفع بسيارتي إطفاء

التهم حريق هائل، اليوم الجمعة، حوشي منزلين بقرية رفاعة في حجازة قبلي، دائرة مركز قوص، جنوب محافظة قنا، ما أسفر عن نفوق عدد من المواشي وتلفيات مادية، وتمكنت قوات الحماية المدنية في إطفاء الحريق.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد اندلاع حريق داخل حوشين منزلين بقرية رفاعة في قوص، بسبب فرن بلدي بمنزل وامتد للمنزل الآخر.

الدفع بسيارتين إطفاء

انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا من خلال سيارتين إطفاء إلى مكان الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن نفوق 4 رؤوس ماشية، وتلفيات مادية، دون وقوع إصابات بشرية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.