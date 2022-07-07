 جونسون: «حزين للتخلي عن أعظم منصب توليته في العالم»

قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن الكثيرين سوف يرتاحون من قراري لكن البعض يشعر بخيبة الظن، وأضاف: «حزين للتخلي عن أعظم منصب توليته في العالم»، موجها الشكر لكيري ولكل من وثق به وعلى رأسهم عائلته.

جونسون: الشرطة والقوات المسلحة ساهمت كثيرا في تجاوز الأزمات

وأوضح جونسون، في مؤتمر صحفي مذاع على اكسترا نيوز، أن الخدمات العامة البريطانية والشرطة قدمت الكثير خلال الفترة الماضية بالاضافة لخدمة الصحة الوطنية التي ساعدت بشكل كبير وكذلك القوات المسلحة، لمساعدتهم على تجاوز الأزمات الراهنة.

رئيس الوزراء المستقيل: مستقبلنا ذهبي

وتابع جونسون، «الشعب البريطاني وفر لى امتيازات ومنذ الآن وحتى تعيين رئيس وزراء جديد سأعمل لصالحكم وأخدم الجميع والحكومة مستمرة في عملها»، لافتا إلى انه كرئيس وزراء فقد خاض تجربة تعليمية وسافر خلالها لكل بلاد العالم وباقى الأراضى البريطانية ورأي في البلاد السكان الذين يملكون اصول بريطانيا رائعة ويبحثون عن حلول للمشكلات بشكل مبتكر، «ختاما مستقبلنا ذهبي».