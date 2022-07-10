بدء التحقيقات مع قاتل شينزو آبي: حاولت صنع قنبلة لتنفيذ الجريمة

ذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية الرسمية، اليوم الأحد، أن تيتسويا ياماجامي قاتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، أبلغ الشرطة بأنه حاول صنع قنبلة؛ لتنفيذ جريمته.

ونقلت الوكالة اليابانية الرسمية، عن مصادر قولها: إن قاتل شينزو آبي البالغ من العمر 41 عاما، قال أيضا إنه «صنع عدة بنادق» غير أن الشرطة داهمت منزله في مدينة نارا الغربية وصادرت مسدسات محلية الصنع مماثلة لتلك التي وجدت في مكان الحادث بعد إطلاق النار على «آبي».

النيابة تحقق مع قاتل شينزو آبي اليوم

وأضافت المصادر - التي طلبت عدم الكشف عن هويتها - أنه جرى إرسال «ياماجامي» إلى النيابة، صباح اليوم؛ للتحقيق في ملابسات ارتكابه للجريمة، وأكد أنه كان يحمل ضغينة ضد الجماعة التي يعتقد أنها مرتبطة بـ«آبي»، وقال في التحقيقات معه: «في البداية، كنت أنوي مهاجمة مسؤول تنفيذي في الجماعة، لكنني قررت استهداف آبي بدلا من ذلك».

تجمع كبير لليابانيين حدادا على شينزو آبي

وتجمع عدد كبير من اليابانيين، اليوم، في موقع اغتيال شينزو آبي؛ حدادا على روحه.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن أكثر من ألف شخص وقفوا في الصفوف، اليوم؛ انتظارا لوضع الورود وأداء الصلاة بموقع اغتيال آبي بمدينة نارا غربي اليابان.

وكان شينزو آبي قد تعرض أمس الأول الجمعة، لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في مدينة نارا، ما أسفر عن وفاته متأثرا بجروحه بعد توقف قلبه ورئتيه، حسب مصادر طبية.