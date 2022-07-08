بايدن يأمر بتنكيس العلم الأمريكي حدادا على رئيس وزراء اليابان السابق

أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتنكيس العلم الأمريكي حدادا على رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، الذي تم اغتياله صباح اليوم، إثر إطلاق الرصاص عليه بينما كان يشارك في تجمع انتخابي، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

بايدن مصدوم وغاضب لمقتل شينزو آبي

وأعرب الرئيس الأميركي، في وقت سابق، اليوم، الجمعة، عن غضبه وصدمته من جريمة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي. ونشر البيت الأبيض بيانا على موقعه الرسمي، قال فيه بايدن إنه مصدوم وغاضب وحزين للغاية من أنباء مقتل صديقه، شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني السابق، مؤكدا أن هذه مأساة لليابان ولكل الذين عرفو شينزو آبي.

وكشف الرئيس الأميركي عن علاقته برئيس الوزراء الياباني السابق، قائلا إنه كان له شرف العمل بشكل وثيق معه، عندما كان نائبا للرئيس، مشيرا إلى أنه كان نصيرا للتحالف والصداقة بين الولايات المتحدة واليابان وشعبيهما.

الرئيس الأمريكي: عنف البنادق يترك ندبة عميقة

ودان بايدن الجريمة والهجمات العنيفة بشكل عام، قائلا: نعلم أن الهجمات العنيفة ليست مقبولة على الإطلاق، ودائما ما يترك عنف البنادق ندبة عميقة على المجتمعات التي تتأثر بها.

وكان شبنزو آبي (67 عاما) قد تعرض لإطلاق نار، صباح اليوم، أصابه بجروح خطيرة، وذلك بينما كان يلقي خطابا أثناء الحملة الانتخابية لحزبه في مدينة نارا غربي اليابان.

وتم نقل آبي إلى المستشفى بطائرة، لكن المستشفى ذكر أنه حين وصل لم تكن أي من العلامات الحيوية ظاهرة عليه، لافتة إلى أنه خضع لعمليات نقل دم مكثف، إلا أن ذلك لم ينجح في إنقاذ حياته.