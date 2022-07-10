الإسكان: 45 مليار جنيه لـ431 مشروع مياه وصرف بالقاهرة الكبرى والإسكندرية

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، التابع للوزارة، انتهى من تنفيذ 293 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، في الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2022، بتكلفة أكثر من 27 مليار جنيه، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، بينما يقوم الجهاز بتنفيذ 138 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 18.2 مليار جنيه.

مشروع توسعات محطة معالجة أبو رواش

وأشار المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن من أهم المشروعات التي جرى الانتهاء من تنفيذها، مشروع توسعات محطة معالجة أبو رواش، ويهدف لتحسين خواص المياه في مصرف بركات الذي يصب مباشرة على فرع رشيد، ومشروع صرف صحي مدينة الصف، لخدمة سكان مدينة الصف، ومشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، لسد العجز بمياه الشرب بمدينة الجيزة.

توليد الطاقة الكهربائية من محطة معالجة التنقية الشرقية

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي: من أهم المشروعات الجارى تنفيذها، مشروع محطة مياه أبو عويقل، بطاقة 500 ألف م3/يوم، لخدمة جزء من منطقة مدينة نصر وبعض الامتدادات العمرانية، ومشروع الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف الرهاوى، لخدمة 22 قرية بالصرف الصحي، والحد من تلوث مياه الترع، والمصارف الزراعية، بالصرف الصحي، ومشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة التنقية الشرقية، ويهدف لتوليد الطاقة الكهربائية، والحد من التلوث البيئي.