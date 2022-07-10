الجامعات الأهلية: انطلاق اختبارات القبول للدفعة الثانية الأسبوع المقبل

تستعد الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة - العلمين - المنصورة الجديدة - الملك سلمان»، لإجراء الجولة الثانية من اختبارات القبول للالتحاق بالجامعات الأهلية، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة، وذلك يوم 20 يوليو لطلاب الشهادات المعادلة الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم وقاموا بسداد الرسوم حتى يوم الجمعة 15 يوليو الجاري.

اجتياز اختبارات القبول شرط اساسي للقبول

وأكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الاستعداد الكامل لـ اختبارات القبول للدفعة الثانية من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة، من خلال تجهيز المعامل وقاعات الاختبارات والكوادر البشرية من العاملين وأعضاء هيئة التدريس لمتابعة الاختبارات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الاختبارات بالمراكز تكون وفقاَ للقواعد والضوابط التي أصدرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية بمحافظة جنوب سيناء، الاستعداد التام لاختبارات الدفعة الثانية، لافتا إلى أن الجامعة بها عدد من البرامج والكليات والتخصصات لطلاب الدبلومات الفنية كليات الزراعات الصحراوية والسياحة والضيافة وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة بشأن الإتاحة لجميع الطلاب بمختلف الشهادات.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعداد التام لاختبارات القبول 2022 بالجامعات الأهلية، وتجهيز مقرات الاختبارات بالجامعات الأهلية وكذلك توفير أكثر من سيرفر للاختبارات تجناً لأي أخطاء قد تحدث مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.