الجامعات الحكومية تستعد لتنسيق 2022 وسط إجراءات احترازية مشددة

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لتنسيق القبول للجامعات 2022، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأكد عدد من رؤساء الجامعات على الالتزام الكامل بقرارات الأعلى للجامعات وتوجيهاته فيما يتعلق بالاستعداد للتنسيق، ويستعد مكتب تنسيق القبول الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس لتنسيق القبول، حيث أنهى كافة التجهيزات اللوجستية بشان أعمال القبول.

تنسيق الجامعات 2022

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الحكومية أن جميع الكليات استعدت لتنسيق القبول للعام الجديد، لافتا إلى أن الوزارة انهت كافة الاستعدادت الفنية و اللوجستية لمكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس و فروعه بجامعات الاسكندرية وأسيوط، و طباعة الأوراق والملفات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وفقاً للقواعد التي حددها الأعلى للجامعات .

تنسيق 2022

و في السياق ذاته، ناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المقبلين على تنسيق القبول 2022، لطلاب الشهادة الثانوية ومايعادلها من شهادات التحري و التأكد من بيانات الكيانات التعليمية المعتمدة من قبل الوزارة والأعلى للجامعات تجنباً للوقوع ضحية و فريسة لمنعدمي الضمير، مؤكدة أن جميع بيانات المؤسسات التعليمية المعتمدة متاحة أسمائها عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.