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انطلاق الجولة الثانية من اختبارات القبول في الجامعات الأهلية 20 يوليو

كتب:

أحمد أبوضيف
11:51 ص | الخميس 07 يوليو 2022
الجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية

أعلن مكتب القبول في الجامعات الأهلية الأربع «الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، والمنصورة الجديدة»، إجراء الجولة الثانية من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الحالي، لجميع طلاب الشهادات المعادلة الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم وسددوا الرسوم، حتى يوم الجمعة الموافق 15 يوليو الحالي. 

مواعيد اختبارات القبول في الجامعات الأهلية

وتُعقد اختبارات القبول الخاصة بطلاب الثانوية العامة، بعد الانتهاء من امتحانات شهادة الثانوية العامة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 27 يوليو، وسيتم الإعلان عن موعد كل اختبار في حينه، كما يمكن للطالب تحديد مكان الاختبار سواء في أحد مراكز الاختبارات بالجامعات الأهلية الأربعة أو من المنزل بمراقبة إلكترونية كاملة.

دورات متعاقبة

ويظل باب التسجيل مفتوحًا أمام الطلاب من مختلف الشهادات «الثانوية العامة المصرية، والشهادات المعادلة والأزهرية»، وسيتم الإعلان عن إجراء الاختبارات في مواعيد محددة وعلى دورات مُتعاقبة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.