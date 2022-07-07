مصاريف الجامعات الأهلية 2022.. تعرف عليها

أعلنت الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة والملك سلمان»، مصاريف الجامعات الأهلية 2022 -2023 تزامنًا مع تقديم طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة العربية والأجنبية للالتحاق بالكليات وإجراء اختبارات القبول 2022، وكذلك فتح باب القبول والتقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 العام الماضي، وذلك وفقاُ للقواعد والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مصاريف الجامعات الأهلية 2022

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الأهلية، أن العام الدراسي الجديد سيشهد زيادة عدد البرامج الدراسية أمام الطلاب، بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية الدولة المصرية ويسهم في تخريج كوادر تعليمية متميزة.

مصاريف الجامعات الأهلية 2022

وتستعرض «الوطن» مصاريف الجامعات ضمن خدماتها اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، كما يلي:

- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

- مصاريف كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

- مصاريف كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

مصاريف الجامعات الأهلية 2022 - 2023

- مصاريف كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب والجراحة: 105 آلاف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

- مصاريف كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.