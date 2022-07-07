الجامعات الأهلية تكثف استعداداتها لاختبارات القبول لطلاب الثانوية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إجراء اختبارات القبول لطلاب الثانوية العامة 2022، الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والملك سلمان والمنصورة الجديدة»، وفقا للقواعد والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية، إذ من المقرر إجراء أول اختبار قبول للطلاب المتقدمين للالتحاق من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، يوم 27 من الشهر الجاري، تنفيذا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

شعيرة: 7 آلاف طالب سجلوا لاختبارات القبول من مختلف الشهادات

أكد الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، المشرف على قطاع الجامعات الأهلية ورئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعات الأهلية الجديدة الأربعة، استعدت لاختبارات القبول لطلاب الثانوية العامة، لافتا إلى أن الاختبارات بشأن الطلاب المتقدمين من الشهادات المعادلة، تسير بصورة منتظمة وإيجابية دون رصد أي مشكلات.

وأوضح أن هناك ما يزيد عن 7 آلاف طالبة وطالب سجلوا لأداء اختبارات القبول، وأن اختبارات الدفعة الثانية منهم، ستجرى يوم 20 يوليو الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

الجامعات الأهلية الجديدة 2022

أكد الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الاهلية، الاستعداد التام لتنسيق القبول 2022، لمختلف البرامج الدراسية بالجامعة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، مؤكدا أنه بعد العيد ستنتظم أعمال اختبارات القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بمختلف البرامج الدراسية.