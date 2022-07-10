حقيقة صور الأضاحي الباكية على «فيس بوك» في أول أيام العيد

كعادة كل عام، في نهاية أول أيام عيد الأضحى المبارك، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من الأضاحي من العجول وهي تبكي دموعا، أثناء انتظار دورها للذبح، عبر صفحات موقع فيس بوك، مطلقين عليها «الأضاحي الباكية».

صور الأضحية الباكية

أثارت صور أضاحي العيد التي تبكي تعاطف رواد مواقع السوشيال ميديا، حيث ظهرت وهي تبكي خوفا بعد رؤيتهم الجزار يذبح بالسكين عددا من الخراف والمواشي، قبل أن يسن السكين تمهيدًا لذبحهم، حسبما تداولت الصور.

الدكتور سامي طه نقيب البيطريين الأسبق، فسر تلك الصور المتداولة للمواشي التي تبكي عند رؤية الذبح أمامها في أول أيام عيد الأضحى، بأنه من الطبيعي أن العين تفرز دموعا لوجود القناة الدمعية الفاصلة بين العين وتصب في التجويف الأنفي، وبالتالي ليس غريبًا أن تفرز عيون المواشي دموعا عن تأثرها الشديد.

هل تشعر الأضحية بالسكين؟

وأضاف طه، لـ«الوطن»، أن الكثير من الأبحاث العلمية أثبتت أن الحيوانات لا تشعر بالذبح إلا مثل «شكة دبوس» بحسب تعبيره، لحظة دخول السكين رقبته وفي لحظتها ومع خروج الدم يبدأ جسمه عن طريق الجهاز العصبي بفقد الإحساس تدريجيبا، وذلك نهت الشريعة الإسلامية عن الذبح بسيكن غير حاد حتى لا يؤذي الحيوان، وكذلك أمرنا الإسلام بعدم ذبح الماشية أمام بعضها البعض لأن ذلك يؤذيها.

جاموسة تبكي لرؤية ماشية تُذبح

وروى نقيب البيطريين الأسبق، موقف شخصي تعرض له في وقت سابق، وأضاف طه، لـ«الوطن»، أثناء تلقيه تدريبات في مجزر زينهم القديم خلال فترة الدراسة بالكلية شاهد بعينه جاموسة تبكي دموعا من عينها لرؤيتها ماشية آخرى تم ذبحها أمام عينها، ولذلك نهى الشرع تماما عن ذبح الحيوانات أمام بعضها لعدم تعذيبها نفسيا، ومن هنا فإن صور الأضاحي الباكية واقعية وقد تحدث بالفعل.