المنشآت السياحية: نسب إشغال المطاعم بلغت 100% في أول أيام عيد الأضحى

قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن غالبية المطاعم والمنشآت الفنية استقبلت روادها أول أيام عيد الأضحى المبارك بتقديم الفقرات الفنية والترفيهية، موضحًا أن عددًا كبيرًا من المطاعم السياحية حصلت مؤخرا على ترخيص من وزارة السياحة والآثار بتقديم الفقرة الفنية، مشيرًا إلى أن تلك الفقرات تٌمثل أحد أدوات جذب المرتادين لتناول الوجبات الغذائية بالمطاعم السياحية.

إقبال كبير على المطاعم بأول أيام عيد الأضحى المبارك

وأضاف «فتحي» لـ«الوطن» أن نسب إشغال المنشآت السياحية خلال أول أيام عيد الأضحى كانت متميزة وسجلت غالبية المطاعم نسبة 100%، موضحًا أن تواجد السياح العرب بمصر ساهم بشكل كبير في زيادة نسب الإقبال بالمطاعم السياحية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أنه وفقًا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية ستستمر فوق مستوى الـ90% حتى بداية شهرأكتوبر المقبل، موضحًا أن موسم الصيف هذا العام سيشهد انتعاشة كبيرة في قطاع المنشآت السياحية لم تحدث منذ عام 2019.

نسب الإشغال بالمطاعم السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء

وأوضح «فتحي» أن نسب الإشغال بالمطاعم السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء خاصة الموجودة بمدينتي شرم الشيخ والغردقة ستتجاوز حاجز الـ95% خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما ستنتعش إشغالات المطاعم الموجودة بالمحافظات الساحلية المحيطة بالقاهرة كالإسكندرية والساحل الشمالي والعين السخنة يومي الخميس والجمعة المقبلين، إذ ستبلغ نسب الإشغال نحو 100%.

وأكد علي كامل منصور رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بشمال ووسط الدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه لن يٌسمح لمطربى المهرجانات الموقوفين من قبل نقابة المهن الموسيقية بالغناء بالمطاعم والمنشآت السياحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك أو في أي وقت طالما لم يحصلوا على ترخيص النقابة .