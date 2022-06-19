«نفتالي بينيت»: حذرنا من السفر غير الضروري إلى تركيا وتحديدا إسطنبول

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إنّ حكومته حذرت من السفر غير الضروري للإسرائيليين إلى تركيا وتحديدًا إسطنبول، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

تحذير إسرائيلي من السفر لتركيا

ومن المتوقع أن يظل تحذير إسرائيل من سفر المواطنين إلى تركيا ساريًا حتى يتم القبض على خلية إرهابية إيرانية، ويشار إلى أنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن الخلية الإيرانية لا تزال في تركيا ، وأن قوات الأمن الإسرائيلية والتركية تعمل على إحباط أي هجوم محتمل.

وفي وقت سابق حثت السلطات الإسرائيلية رعاياها على مغادرة إسطنبول على الفور، وإعادة النظر في السفر غير الضروري إلى أجزاء أخرى من تركيا ، محذرة من أن العملاء الإيرانيين مستعدون لخطف أو قتل إسرائيليين هناك في الوقت الذي تسعى فيه طهران للانتقام لمقتل الضباط الذين تم إلقاء اللوم على إسرائيل في عملية اغتيالهم.