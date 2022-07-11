أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 11-7-2022 في الأسواق المصرية

يبحث يوميا المواطنين عن أسعار الفاكهة والخضروات بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يفضل البعض تناول الخضار والمأكولات الصحية بعد تناول لحوم الأضاحي والكبدة وغيرها من أطعمة العيد، لهذا ازداد البحث عبر المواقع المختلفة عن الأسعار في الأسواق المصرية، وخصوصا تلك التي يتم إعدادها في شكل عصير يساعد على هضم ما تم تناوله خلال تلك الفترة.

واليوم الاثنين 11 يوليو الجاري، وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

ما زال هناك اختلافًا بسيطًا في أسعار البرقوق الأصفر والأحمر، إذ تراوح السعر بين 15 و20 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو العنب بين 12 و15 جنيهًا باختلاف النوع، ووصل سعر كيلو المانجو السكري اليوم الأحد إلى قيمة مالية تتراوح بين 25 و30 جنيهًا، كما تراوح سعر البطيخ بين 3 و6 جنيهات، ليتراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 و35 جنيهًا حسب الوزن.

أما سعر الكيلو من المانجو العويس تراوح بين 15 و25 جنيهًا، والمانجو السكري بين 10 و15 جنيهًا، وتباينت أسعار بيع كيلو التفاح البلدي بين 6 و8 جنيهات، في حين بلغ سعر كيلو التين البرشومي بين 12 و15 جنيهًا اليوم الاثنين.

سعر الموز البلدي

وتراوح سعر كيلو التفاح اليوم الاثنين 11 يوليو، بين 12 و25 جنيهًا باختلاف النوع، في حين تراوح سعر كيلو الموز البلدي بين 10 و15 جنيهًا.

سعر الفاكهة في سوق العبور

واختلفت أسعار الفاكهة في سوق العبور عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، إذ سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3 و4 جنيهات داخل سوق العبور للجملة بمدينة العبور، في حين تراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 8 و12 جنيهًا، فيما سجل سعر العنب البناتي الأصفر اللون بين 5 و7 جنيهات، وجاء سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات، وبلغ سعر العنب الأسود بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.