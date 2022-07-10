الإفتاء: كبروا بعد كل صلاة طوال أيام عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ الله شرع لنا في هذه الأيام المباركة، نُسك الأضحية حتى نوسع على الفقراء والمساكين، كما يأمرنا الله أيضا بأن نكبر بعد الصلوات الخمس وبعد الانتهاء من كل صلاة.

نذبح الأضحية ونوزع ثلثها على الفقراء والمساكين ونحتفظ بالثلث الآخر لنا

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاءه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ورامي محمد: «نذبح الأضحية ونوزع ثلثها على الفقراء والمساكين ونحتفظ بالثلث الآخر لنا، ونوزع الثلث الثالث على الأحباب والجيران حتى لو كانوا أغنياء، ثم بعد ذلك، يأتي إدخال الفرح والبهجة على الأهل والأولاد».

الرسول أعطى مشروعية البهجة والفرح وسماع الأغاني الجميلة في يوم العيد

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «لما دخل سيدنا أبو بكر على النبي وهو نائم في يوم عيد وجد ان هناك فتاتين يغنيان غناءً جميلا، وتغني السيدة عائشة معهن، فتضايق أبو بكر من هذا المشهد، فنظر إليه النبي وقال له اتركهما يا أبو بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، فدل ذلك على مشروعية البهجة والفرح وسماع الأغاني الجميلة في هذا اليوم، وإدخال الفرح والسرور على الزوجة والأولاد».