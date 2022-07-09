أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 9-7-2022 مقابل الجنيه المصري

اهتمام واسع تحظى به أسعار العملات الأجنبية والعربية بين العديد من المستثمرين ورجال الأعمال وغيرهم، لا سيما مع استمرار الأحداث العالمية المتوالية المرتبطة بحرب روسيا وأوكرانيا، لذا يكثر البحث عنها بشكل يومي.

يعرض موقع «الوطن» في إطار الخدمات التي يقدمها لقرائه، أسعار العملات الأجنبية وفقا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 أول أيام عيد الأضحى في عدد من البنوك، التي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ اليوم السبت 9 يوليو، سعر الدولار ببنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه لعمليات البيع، و18.83 جنيه للشراء، بينما سجّل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، فيما استقرت العملة الأمريكية في البنك المركزي لنحو 18.83جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى ببنك مصر نحو 18.89 جنيه لعمليات البيع، و18.83 جنيه في عملية الشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بينما سجّل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم السبت الموافق 9 يوليو، 19.25 جنيه للشراء و19.43 جنيه للعمليات البيع، وداخل البنك الأهلي المصري بلغ سعره نحو 19.24 جنيه للشراء و19.41 جنيه للعمليات البيع، ووصل داخل بنك قناة السويس اليوم 19.42 جنيه للبيع و19.28 للشراء، وفق لاخر تحديث على الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبلغ سعر الريال السعودي في آخر تحديث للبنوك قبل بداية إجازة عيد الأضحى، في البنك الأهلي المصري 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل نحو 5.02 جنيه للشراء 5.03 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، كما وصل سعره بالبنك المركزي نحو 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.56 جنيه للشراء و22.66 جنيه للبيع، كما وصل سعره ببنك قناة السويس لنحو 22.43 جنيه للشراء و22.63 جنيه للبيع، وبلغ سعره في بنك مصر نحو 22.43 جنيه للشراء مقابل 22.64 للبيع.