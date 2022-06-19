المشرف على الجامعات الأهلية: 1000 طالب يؤدون اختبارات القبول الثلاثاء

أكد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة «العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان»، أن اختبارات القبول للجامعات الأهلية ستجرى بعد غدا الثلاثاء إلكترونياً سواء حضوريا أو عن بُعد، وفقا للمواعيد التي حددتها الوزارة.

ولفت إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باختبارات القبول من حيث ىتجهيز قاعات الاختبارات للطلاب الراغبين في تنفيذها من مقر الجامعات الأهلية، بجانب تجهيز أكثر من سيرفر بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إعداد الاختبارات وذلك لتجنب الوقوع في نفس مشكلة العطل الفني في الاختبارات الماضية التي أدت إلى تأجيل موعد الاختبارات.

التعليم العالي: انطلاق اختبارات القبول 2022 بالجامعات الأهلية الثلاثاء

وأضاف المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب المقرر لهم أداء وتنفيذ اختبارات القبول للالتحاق بالجامعات الأهلية يتجاوز الـ 1000 طالب حتى الآن، منوهاً بأن الطلاب هم من قاموا بالانتهاء من تقديم كافة الأوراق الخاصة بالتقديم و الالتحاق و سداد قيمة المصروفات المخصصة لكل اختبار، مؤكداً أن الاختبارات تتم إلكترونياً و يتم مراقبتها بإحكام و قدرة عالية من الذكاء الإصطناعي.

تجهيز أكثر من سيرفر لاختبارات القبول 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات في اليوم الثاني على التوالي استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق من طلاب الشهادات المعادلة العربية و الأجنبية و ذلك وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن.

وأكد الأعلى للجامعات أن التقديم لطلاب الشهادات المعادلة يكون مباشرة للجامعات مع ضرورة الإلتزام بالضوابط والحدود التي وضعها و أقرها المجلس في هذا الشأن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية تجاه كورونا .