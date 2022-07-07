رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية: لا رصد لإصابات كورونا بين الحجاج المصريين

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن جميع الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية أمورهم مستقرة وتم تصعيدهم للاستعداد للوقوف على عرفات وسط سهولة ويسر في السعودية لتسهيل الدخول أو التسهيل لإجراء الحج وسط أعداد أقل من الحجاج عن الأعداد الموجودة قبل ظهرو فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

تنسيق مصري سعودي

وأضاف «عبد الموجود» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك تنسيقا كاملا بين مصر والسعودية وسط تحرك رقمي للحجاج، لافتا إلى أن وزارة الصحة المصرية نسقت مع الصحة السعودية من أجل علاج المرضى المصريين وسط تنسيق مع التضامن والداخلية، ويتم تلقي شخصين حاليا للعلاج في العناية وسينقلوا بعد علاجهم لأداء شعائر الحج الأيام المقبلة.

لا رصد لإصابات بكورونا للحجاج المصريين

وأوضح المدير التقني لبرنامج مصر الرقمية، أنه لا يوجد رصد لإصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية خاصة في ظل تطبيق الكشف والمسحة بي سي آر قبل السفر مباشرة من أجل تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا في أول موسم حج يعود بعد ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الصين أواخر عام 2019.