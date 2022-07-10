وزير القوى العاملة يتابع صرف معاش أسرة مصري توفي في إيطاليا

وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب ورثة أسرة المواطن المرحوم «خ. ع. ع» من محافظة الفيوم، ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم لدى هيئة التأمينات الإيطالية INPS، حيث كان يعمل في إيطاليا قبل وفاته.

التأمينات الإيطالية

وأوضح هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من الدكتور محمود حمزاوي، الملحق العمالي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنّه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي «أنبس»، أفادت بأنّ العامل المتوفى كان خاضعا لمظلة التأمينات الإيطالية ومنتظم في سداد الأقساط التأمينية، وأنّ الأسرة تستحق معاشا كاملا.

وقال الملحق العمالي، إنّ مكتب التمثيل العمالى بميلانو، تواصل مع أسرة المتوفى لإرشادهم إلى المستندات اللازمة للحصول على المستحقات، وفور تسلم المكتب للمستندات، بحثها وسلّمها إلى الهيئة.

تسوية المستحقات التأمينية للورثة

ونجح مكتب التمثيل العمالي، بالتواصل المستمر والفعال مع الهيئة لتسوية المستحقات التأمينية للورثة، حيث تقرر صرف معاش شهري لهم اعتبارا من شهر يوليو الحالي، فضلا عن قيمة المعاشات المستحقة لهم منذ وفاة المورث حتى تاريخ الصرف بما يعادل نحو 70 ألف جنيه، والتي تم تحويلها على حسابهم البنكي بجمهورية مصر العربية.

وأشار الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي، إلى أنّه جرى إخطار الورثة بذلك لمتابعة حسابهم البنكي واستلام مستحقاتهم، وتقدّمت أسرة المرحوم بخالص الشكر لوزير القوى العاملة، والسفيرة منال عبدالدايم، قنصل عام مصر بميلانو، على الجهود المبذولة في هذا الشأن.