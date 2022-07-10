14 محضرا تموينيا لمخابز مغلقة دون تصريح في أول أيام عيد الأضحى بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، هيئة النظافة والأحياء والمراكز، باستكمال جهود رفع المخلفات والتأكد من تفريغ صناديق القمامة أولا بأول، والاهتمام بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، وتنظيم حملات كنس للشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المظهر الحضاري لها، مع الدفع بصناديق قمامة إضافية وعدم السماح بوجود مخلفات تابعة لمحال الجزارة أو أماكن بيع اللحوم والمحال والمطاعم، حفاظا على البيئة، والتخلص الآمن من مخلفات الذبح وعدم السماح بإلقاء المخلفات بنهر الطريق.

تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، أن تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية لمتابعة حالة النظافة بالشوارع وجهود رفع المخلفات، والتي أكد خلالها على إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية وكرداسة ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتنظيم الورديات على مدار اليوم، وضمان عدم تأثر حالة النظافة بالشوارع.

ولفت أنه تم توزيع 30 ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات في أول أيام عيد الأضحى المبارك من إجمالي 150 ألف كيس تم تجهيزها لتوزيعها خلال أيام العيد، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومي بشبرامنت.

المجازر تعمل مجانا طوال أيام العيد

وأشار «راشد» أن المجازر الحكومية بالمحافظة استقبلت 1051 أضحية للمواطنين خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك للذبح، حيث تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظا على البيئة والمظهر العام، مشيرا إلى أن المجازر ستظل تستقبل المواطنين للذبح داخلها بالمجان طوال أيام العيد.

حظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي

وأوضح محافظ الجيزة استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في شن حملات لتطبيق قرار حظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وكذا فرض غرامة على المخالف مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

تحرير محاضر لمخابز مغلقة بأول أيام العيد

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز، بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين، على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة، مشيرا أنه تم تحرير 14 محضرا تموينيا لمخابز مغلقة في أول أيام العيد دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وأكد محافظ الجيزة استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات على مستوى الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات في تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.