حكيم يستعد لطرح «قول الله».. ويجهز مفاجآت غنائية لجمهوره

يستعد الفنان حكيم لطرح أغنية جديدة بعنوان «قول الله»، كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع توما، خلال الفترة المقبلة، عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقال حكيم في بيان عنه، إنّ أغنيته الجديدة تتميز بطابع مبهج وتغيير في الموسيقى، ويتعاون فيها مع المنتج الفني فايز عزيز وجورج سمير كمشرف فني.

وتأتي أغنية حكيم في إطار مجموعة من المفاجآت الغنائية التي يجهز لها حكيم حاليا، والتي بدأها بأغنية «قول الله» التي يظهر فيها الأخير بشكل غير تقليدي ولوك مختلف.

حكيم يطرح أغنية جديدة

وكان حكيم قد نشر مقطعا مصورا للفنان محمود الليثي من جبل عرفات، والأخير يدعو له قائلا: «بحق جاه النبي يا رب وجبل عرفات اللي أنا واقف عليه، يسترها عليك يا نجم النجوم الأستاذ حكيم ويزيدك من نعيم الله يا نوبل»، ليرد عليه حكيم في تعليقه على الفيديو قائلا: «حبيبي يا أبو السيد حج مبرور وذنب مغفور وألف مبروك، وإن شاء الله ترجع بالسلامة، وألف شكر يا حودة إنك فاكرني في ساعة زي دي وأنت في أحسن وأطهر مكان على الكرة الأرضية».

حكيم يهنئ جمهوره

وحرص حكيم على تهنئة جمهوره بعيد الأضحي بنشر أغنية «الليلة عيد»، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا: «كل سنة وأنتم طيبين عيد أضحى سعيد.. الليلة عيد».

يذكر أنّ الفنان حكيم حضر مؤخرا، حفل زفاف الفنانة بوسي، الذي احتفلت به بحضور عدد كبير من الفنانين، منهم وفاء عامر وهنادي مهنى، وقدّم عددا من أغنياته المميزة.