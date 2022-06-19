حصول محطة صرف كفر حكيم بالجيزة على شهادة الإدارة الفنية

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى حصول محطة رفع وشبكة الصرف الصحي بكفر حكيم التابعة لقطاع شمال المحافظة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة «T.S.M».

المحطة تخدم أهالي قريتي كفر حكيم وكمبرة

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن محطة معالجة كفر حكيم تبلغ طاقتها التصميمية 23823 مترا مكعبا في اليوم، وتخدم أهالي قريتي كفر حكيم وكمبرة بمركز كرداسة.

وتابع رئيس مياه الجيزة، أنه تم اعتماد الشهادة بعد استيفاء متطلبات الاعتماد، والتي شملت التفتيش على أقسام التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والمعمل والموارد البشرية.

حث المواطنين علي أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قيام فريق التوعية بتنفيذ حملات توعوية وطرق أبواب لحث المواطنين علي أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وإتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء الزيوت والمخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى بالإضافة إلي توزيع مطبوعات تحمل عدد من الرسائل لتوعية المواطنين.

عينات عشوائية من مياه الشرب للتأكد من جودتها

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى قيام فريق المعامل والجودة المشارك بالقافلة برفع عينات عشوائية من مياه الشرب بمنازل المواطنين، للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وقالت الشركة، إن القافلة قدمت خدمات فحص وقراءة عدادات المياه، وبحث وحل عدد من الشكاوى المحاسبية للمواطنين، لافتة إلى أن القافلة أكملت فعالياتها بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه، وتطبيق «قراءتي» لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل «125»، وكذلك خدمة الخط الساخن «125» لتلقي الشكاوى.