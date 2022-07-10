«الوطن» تختبر «فيات تيبو 2022».. تعرف على العيوب والمميزات قبل الشراء

«فيات تيبو»، هي واحدة من أفضل السيارات التي تنتمي لفئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، خصوصاً مع وجود الفيس ليفت الجديدة موديل 2022.

ومنذ طرح فيات ديناميكس السيارة لأول مرة عام 2017 تقريباً، غيرت من شكل المنافسة في تلك الفئة وحصلت على مبيعات قياسية خلال السنوات الماضية.

وبعد أكثر من شهرين اختبار للسيارة، نستعرض لكم إيجابيات وسلبيات فيات تيبو 2022 الفيس ليفت الجديدة في السوق المصرية، والأسعار الرسمية وغير الرسمية في معارض السيارات.

التصميم الخارجي

تُعد النقطة الأهم في فيات تيبو 2022 هي تصميمها الخارجي الذي يأتي بنفس تصميم دودج نيون، وذلك نتيجة تعاون بين الشركتين في مجموعة واحدة، فتتوفر فيات تيبو 2022 بتصميم انسيابي يظهر في الخطوط التي تتواجد على غطاء المحرك والممتد حتى نهاية سقف السيارة، مع مصابيح أمامية وخلفية يعملان بتقنية الهالوجين في الفئة الأولى، والفئات الأعلى بتقنية الـLED، مع وجود لوجو فيات الجديد على مقدمة السيارة.

كما أن فيات تيبو 2022 تأتي بأبعاد مميزة تجعلها الأصلح في هذه الفئة للعائلات خصوصاً في الخلوص الأرضي، وأبعادها «الطول: 4,540 مم- العرض: 1,790 مم- الارتفاع: 1,490 مم- ارتفاع السيارة عن الأرض: 150 مم»، ومع ذلك، فإن السيارة خلوصها الأرضي متميز، وبعد أكثر من شهرين تحت الاختبار مع تحميل 5 أفراد داخل السيارة لم ترتطم بأية مطبات.

المحرك والأداء

أما عن الأداء، فهي تستمد قوتها من محرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر، يولد قوة 110 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 152 نيوتن متر، متصل بناقل حركة 6 سرعات.

وتعمل هذه المنظومة في تناغم مميز، ولكن في بداية الأمر كان يوجد في ناقل الحركة «نتشه»، ولكن اختفت تماماً بعد تليين السيارة، كما أن أداء السيارة جيد في الظروف الطبيعية ولكن ليس أداء رياضي.

الأمان

وتتوفر فيات تيبو 2022 بمواصفات أمان متنوعة فبداية من الفئة الأولى تتوفر بـ2 إيرباج مع فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرملة، أما في الفئات الأعلى تزيد 2 إيرباج ليكون الإجمالي 4 إيرباج في السيارة، مع حساسات أمامية وخلفية وكاميرا خلفية.

إيجابيات فيات تيبو 2022

من أبرز إيجابيات فيات تيبو 2022 الفيس ليفت، هو الأداء الجيد والمساحات الداخلية للعائلة التي تتكون من 5 أفراد مع خلوص أرضي جيد، ومستوى أمان جيد، كما أن السيارة ثابتة بشكل كبير على الطرق والسرعات العالية وفي الملفات والمناورات، مع تحكم جيد خصوصاً بفضل نظام City الموجود في السيارة الذي يوفر تحكم سلس في مقود السيارة.

ومن أبرز الإيجابيات أيضاً هي الراحة التي توفرها السيارة، حيث أنها تأتي بنظام تعليق مريح ولكن يتفاعل بشكل واضح مع عيوب الطريق، ولكن بشكل غير مزعج على الإطلاق.

سلبيات فيات تيبو 2022

أما عن السلبيات التي واجهتنا أثناء تجربة السيارة لأكثر من شهرين إلى الآن، هي عدم وجود تكييف خلفي للركاب الخلفيين، وضعف محرك السيارة في الحرارة المرتفعة.

وعدم وجود أماكن تخزين في الأبواب الخلفية على الإطلاق، وأيضاً صوت المحرك المرتفع والمسموع داخل المقصورة الداخلية، فقد تكون هذه فقط هي السلبيات المتواجدة في فيات تيبو 2022 وبالطبع أبرز السلبيات هو السعر.

أسعار فيات تيبو 2022

فأسعار فيات تيبو 2022 الرسمية المعلنة من قبل الوكيل الرسمي لشركة فيات في مصر كالآتي:

- الفئة الأولى سيدان: بسعر 350 ألف جنيه.

- الفئة الثانية سيدان: بسعر 390 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة سيدان: بسعر 430 ألف جنيه.

- الفئة الأولى هاتشباك: بسعر 380 ألف جنيه.

- الفئة الثانية هاتشباك: بسعر 440 ألف جنيه.

ولكن تتوفر في معارض السيارات بأوفر برايس 70 ألف حنيه، بحيث تُباع الفئة الأولى بسعر 420 ألف جنيه في أغلب معارض السيارات، بالرغم من أن سعرها الرسمي 350 ألف جنيه، وأيضاً بعد إعلان حماية المستهلك نسبة الأوفر برايس وهي 8% تقريباً.