تعرف على أسعار السيارات الجديدة أقل من 220 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
08:49 ص | الجمعة 08 يوليو 2022
سوق السيارات الجديدة
شهد سوق السيارات تذبذب في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار السيارات بنسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ويقول بكرعلي، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار السيارات ارتفعت بسبب أزمة تضخم الأسعار التي شهدها العالم، بسبب فيروس كورونا وأزمة الرقائق الإلكترونية، مما أدى إلى تخفيض إنتاج السيارات بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن والنقل.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات الجديدة في السوق موديلات 2022 و2021.
أسعار السيارات الجديدة في السوق
بروتون ساجا 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Premium
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1300 CC
السعر المتداول فى سوق السيارات الجديدة: 205.000 جنيها
سوزوكى سويفت ديزاير 2021
ناقل المحرك الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Highline
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1200 CC
السعر المتداول فى سوق السيارات: 206.500 جنيها
سوق السيارات في مصر
شيفروليه أوبترا 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Comfort
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC
السعر المتداول فى سوق السيارات: 208.500 جنيها
رينو لوجان 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / E2
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC
السعر المتداول في سوق السيارات: 215.000 جنيها
نيسان صنى 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / بيز لاين
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC
السعر المتداول فى سوق السيارات: 218.400 جنيها
سوزوكى سيلاريو 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / GA
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1000 CC
السعر المتداول فى سوق السيارات: 219.900 جنيها
شيرى أريزو 5 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / بيز لاين / فرش جلد
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC
السعر المتداول في سوق السيارات: 220.000 جنيها
شانجان ألسفن 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / L1
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1400 CC
السعر المتداول فى سوق السيارات: 222.000 جنيها
بي واي دي F3 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC
السعر المتداول فى سوق السيارات: 229.500 جنيها