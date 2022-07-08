تعرف على أسعار السيارات الجديدة أقل من 220 ألف جنيه

شهد سوق السيارات تذبذب في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار السيارات بنسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويقول بكرعلي، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار السيارات ارتفعت بسبب أزمة تضخم الأسعار التي شهدها العالم، بسبب فيروس كورونا وأزمة الرقائق الإلكترونية، مما أدى إلى تخفيض إنتاج السيارات بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن والنقل.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات الجديدة في السوق موديلات 2022 و2021.

أسعار السيارات الجديدة في السوق

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Premium

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1300 CC

السعر المتداول فى سوق السيارات الجديدة: 205.000 جنيها

سوزوكى سويفت ديزاير 2021

ناقل المحرك الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Highline

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1200 CC

السعر المتداول فى سوق السيارات: 206.500 جنيها

سوق السيارات في مصر

شيفروليه أوبترا 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Comfort

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC

السعر المتداول فى سوق السيارات: 208.500 جنيها

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / E2

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC

السعر المتداول في سوق السيارات: 215.000 جنيها

نيسان صنى 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / بيز لاين

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC

السعر المتداول فى سوق السيارات: 218.400 جنيها

سوزوكى سيلاريو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / GA

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1000 CC

السعر المتداول فى سوق السيارات: 219.900 جنيها

شيرى أريزو 5 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / بيز لاين / فرش جلد

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC

السعر المتداول في سوق السيارات: 220.000 جنيها

شانجان ألسفن 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / L1

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1400 CC

السعر المتداول فى سوق السيارات: 222.000 جنيها

بي واي دي F3 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC

السعر المتداول فى سوق السيارات: 229.500 جنيها