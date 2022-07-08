تعرف على أسعار السيارات المستعملة أقل من 140 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
11:02 ص | الجمعة 08 يوليو 2022
ميتسوبيشي إتراج
شهدت سوق السيارات المستعملة حالة من الهدوء في حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وما تبعه من زيادة في أسعار المستعمل.
وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات المستعملة شهدت ارتفاعًا تراوح بين 10 و20 ألف جنيه في السيارة ليتجاوز السعر 120 ألف جنيه لبعض الموديلات كنتيجة مباشرة لأزمة التضخم التي اجتاحت دول العالم.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة التي لا يتجاوز سعرها 140 ألف جنيه كالآتي:
أسعار السيارات المستعملة في مصر
- سكودا أوكتافيا A4 2003
متوسط سعر السوق 120,000 جنيه
أقل سعر في السوق 114,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 124,000 جنيه
- هيونداي أكسنت 2007
متوسط السعر في السوق 120,000 جنيه
أقل سعر في السوق 102,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 138,000 جنيه
سوق السيارات المستعملة اليوم
- هيونداي جيتز 2007
أقل سعر في السوق 120,000 جنيه
متوسط سعر في السوق 100,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 133,000 جنيه
- رينو ميجان 2007
متوسط السعر في السوق 120,000 جنيه
أقل سعر في السوق 111,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 128,000 جنيه
- شيفروليه أوبترا 2009
متوسط السعر في السوق 120,000 جنيه
أقل سعر في السوق 114,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 128,000 جنيه
- ميتسوبيشي أتراج 2014
متوسط السعر في السوق 120,000 جنيه
أقل سعر في السوق 112,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 133,000 جنيه
- رينو لوجان 2014
متوسط السعر في السوق 120,000 جنيه
أقل سعر في السوق 110,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 124,000 جنيه
- شيفروليه لانوس 2016
متوسط السعر في السوق 120,000 جنيه
أقل سعر في السوق 119,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 124,000 جنيه