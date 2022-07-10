أسعار السيارات المستعملة في السوق.. 7 يقل سعرها عن 150 ألف جنيه

ارتفعت أسعار السيارات في سوق المستعمل بشكل ملحوظ، بنسبة وصلت إلى 35% لعدة أسباب، عدّدها محمود محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في القاهرة الكبرى، والتي جاء على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، التي رفعت الأسعار بسبب العقوبات، فضلا عن تخفيض إنتاج السيارات في العالم.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في القاهرة الكبرى لـ«الوطن»، أنّ انتشار فيروس كورونا كان بدوره أحد الأسباب التي رفعت الأسعار عالميا، بسبب عملية الإغلاق بين الدول وارتفاع أسعار النقل والشحن.

أسعار السيارات المستعملة

أما السبب الثالث، فأكد محمد أنّه أزمة الرقائق الإلكترونية، التي تدخل في صناعة السيارات، حيث عجزت المصانع الكبرى عن الإنتاج، على خلفية شُحّ الرقائق الإلكترونية.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات المستعملة في السوق، والتي يقل سعرها عن 150 ألف جنيه مصري، وهي كما يلي:

هيونداي إلنترا 2006

متوسط السعر في السوق: 124,000 جنيه، أقل سعر في السوق، 119,000 جنيه، أعلى سعر في السوق، 126,00 جنيه.

مازدا 3 2006

متوسط سعر السوق، 124,000 جنيه، أقل سعر في السوق، 114,000 جنيه، أعلى سعر في السوق، 128,000 جنيه.

فورد فوكس 2008

متوسط سعر في السوق، 124,000 جنيه، أقل سعر في السوق 119,000 جنيه، أ لى سعر في السوق 133,000 جنيه.

نيسان تيدا 2008

متوسط سعر السوق 124,000 جنيه، أقل سعر في السوق 112,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 128,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا 2008

متوسط السعر في اللسوق 124,000 جنيه، أقل سعر في السوق 114,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 130,000 جنيه.

أوبل فيكترا 2007

متوسط سعر السوق 126,000 جنيه، أقل سعر في السوق 124,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 131,000 جنيه.

هيونداي I10 2012

متوسط السعر في السوق 126,000 جنيه، أقل سعر في السوق 124,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 128,000 جنيه.