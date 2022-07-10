2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة ودمياط» في يونيو الماضي

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه جرى الإفراج خلال يونيو الماضي، عن مشمول 7 آلاف و733 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، والتفاح، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والمصنوعات النسجية، والأعلاف، وقطع غيار السيارات والموتوسيكلات».

أضاف تقرير مصلحة الجمارك، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 430 مليونًا و856 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو مليار و790 مليونًا و969 ألف جنيه.

تصدير مشمول 3 آلاف و375 بيانا جمركيا

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و375 بيانًا جمركيًا خلال يونيو الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والاستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات و49 مليونًا و388 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 14 مليونًا و759 ألف جنيه.

إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية 2.7 مليار جنيه

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال يونيه الماضى بلغت نحو 2 مليار و725 مليونًا و470 ألف جنيه.