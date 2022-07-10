وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يلتقيان قيادات الدعوة بالعاصمة.. الجمعة المقبل

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بقيادات الدعوة في أوقاف العاصمة بديوان عام المحافظة، بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة.

تكريم مديرية أوقاف القاهرة

ويتم خلال اللقاء، المقرر الجمعة المقبل، تكريم مديرية أوقاف القاهرة نظرًا لما قدمته من جهد مشكور في تنظيم صلاة عيد الأضحى المبارك، وما تقوم به من أنشطة دعوية وتوعوية وتثقيفية متميزة وبخاصة في البرنامج الصيفي للطفل، إضافة إلى ما حققته من إنجاز غير مسبوق في مشروع صكوك الأضاحي ومشروع صكوك الإطعام حيث تجاوز ما حققته في صكوك الأضاحي هذا العام 30 مليون جنيه وما حققته في مشروع صكوك الإطعام أكثر من خمسة ملايين جنيه.

توزيع ثلاثة أطنان لحوم من صكوك أضاحي

وسيتم خلال اللقاء توزيع ثلاثة أطنان من صكوك أضاحي الأوقاف البلدية على المحتاجين والبسطاء والأسر الأولى بالرعاية في المحافظة بمناسبة عيدها القومي.