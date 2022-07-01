بريد الوطن.. وجِّه بقبولي في وظيفة «عامل مسجد» يا وزير الأوقاف

تعبت من البحث عن فرصة عمل مستقرة، أعول بدخلها أسرتى ووالدَى، وحينما أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة للعمال 2022، استبشرت خيراً بأن أكون ضمن العاملين لدى الوزارة بأحد المساجد.. وعليه تقدمت على بوابة الحكومة الإلكترونية بطلب رقم «163649»، وأنتظر بقية الإجراءات، لكننى أناشد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، التوجيه بقبول تعيينى فى «وظيفة عامل» بأحد المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، وهذا هو المأمول من سيادته، ليتحقق حلمى بأن أكون خادماً لأحد المساجد، وسأقوم بأداء واجبى على أكمل وجه، ابتغاء مرضاة الله أولاً، ولأعفَّ بيتى وأسرتى ثانياً.

عماد عبدالجواد ثابت عبدالجواد، منشأة القناطر - الجيزة

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