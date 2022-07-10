عبدالباسط حمودة يكشف تفاصيل احتفاله بالعيد: أول يوم مع الأضحية والعيلة

كشف الفنان عبدالباسط حمودة، عن طقوسه للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وكيف يقضيه، قائلا إنّ «ذبح الأضحية» من الأشياء التي يحرص عليها في العيد.

وأضاف الفنان عبدالباسط حمودة لـ«الوطن»، أنّه يقضي أول أيام العيد مع أسرته وأحفاده: «ربنا يديمها علينا نعمة أنا وكل أسرتي».

عبد الباسط حمودة في العيد

وتابع حمودة: «أول يوم العيد بقضيه مع أولادي وأحفادي، ولسه بديهم كلهم عيدية لحد دلوقتي، وبنقعد مع بعض وبنتبسط، ومن تاني يوم العيد ببدأ بقى أشوف شغلي والحفلات الغنائية».

يذكر أنّ الفنان عبدالباسط حمودة، انتهى مؤخرا من تصوير فيديو كليب مع الفنان عمر كمال بعنوان حلوين، ويعيدان من خلالها تجربتهما مجددا بعد نجاح أغنيتهم الأولى بعنوان ضيعنا.

عبدالباسط حمودة وعمر كمال

وأغنية ضيعنا تأليف عمرو قطب وإسلام المصري ومصطفى الجن، ألحان عمرو قطب وإسلام المصري، وتوزيع إسلام شيبسي، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا بعد طرحها عبر موقع يوتيوب، وكلماتها كما يلي:

شبعانين وعينينا مليانة

مش محتاجين من حد إعانة

واللي في جيبنا لو كان لينا

كان زمانّا ملوك بأمانة

ضيعنا يا ما كتير فلوس

لا تاكلها نار ولا حتى سوس

لا القرش علا في يوم مقامنا

ولا خلانا ع الناس ندوس

إحنا ملوك النزاهة واسألوا علينا