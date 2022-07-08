عبد الباسط حمودة عن قرار عمر كمال بعدم العمل مع راقصات: شغله وهو حر فيه

أثار الفنان عمر كمال خلال الأيام الماضية حالة كبيرة من الجدل بعد تصريحاته لـ«الوطن» بقراره بعدم العمل مرة أخرى مع راقصات في أعماله الفنية وأنه نفذ هذا القرار بالفعل في أغنيتة الجديدة «حلوين» التي يتعاون فيها مع الفنان عبد الباسط حمودة .

وعن هذا الأمر قال الفنان عبد الباسط حمودة تعليقا على ذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن »: «ده قراره وهو حر فيه وإن هو يقرر ميجبش رقاصة في أغنيتنا الجديدة حلوين ده شغله وأنا جاي ضيف معاه فهو براحته يعمل اللىي هو عاوزه».

عبد الباسط حمودة يعلق على قرار عمر كمال

وعبر عبد الباسط حمودة عن سعادته بالعمل مع الفنان عمر كمال، حيث قال إن عمر «مثل ابنه تماما ويحب دائما العمل معه»، فقد تعاونا سويا في فيديو كليب من قبل بعنوان «ضيعنا» وقرر العمل معه مرة أخرى ولا يمانع أن يقدم معه أي أعمال أخرى.

وكشف «عبد الباسط» أن عمر كمال عندما يختار أغنية يذهب له ويأخذ رأيه ويتناقشان فيها، وبالفعل هذا ماحدث في أغنيتهم الجديدة «حلوين»، والتي عملا عليها سويا.

ديو عمر كمال وعبد الباسط حمودة

يذكر أن عمر كمال وعبد الباسط حمودة كانا قد قدما مؤخرا فيديو كليب بعنوان «ضيعنا» وهي من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري وألحان عمرو قطب وإسلام المصري وتوزيع إسلام شيبسي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:

شبعانين وعنينا مليانة

مش محتاجين من حد إعانة

واللي فجيبنا لو كان لينا

كان زمانا ملوك بأمانة

ضيعنا ياما كتير فلوس

لا تاكلها نار ولا حتى سوس

لا القرش علا فيوم مقامنا

ولا خلانا ع الناس ندوس