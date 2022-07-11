سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 11-7-2022 في البنوك المصرية

يعد سعر الدينار الكويتي من أكثر العملات التي يهتم بها العديد من المواطنين، بالرغم من أن البنوك العاملة في مصر في إجازة العيد الأضحى المبارك، إلا أنَّهم يهتمون بمتابعة سعر الدينار الكويتي بشكل دائم، لأنَّه العملة الأعلى سعرا أمام الجنية المصري.

وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون، لذلك نقدم من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، التي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم نحو 58.80 جنيه للشراء، مقابل 61.51 جنيه لعمليات البيع، وهو نفس السعر لعمليات البيع والشراء داخل معاملات البنك الأهلي المصري، بناءً على ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص لكل بنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما استقر أيضا سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية ليسجل نحو 57.61 جنيه للشراء مقابل 61.51 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 61.18 جنيه للشراء مقابل 61.69 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لآخر تعاملات بالبنك المركزي المصري قبل بداية الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبشأن عملة الرياض فسجل سعر العملة السعودية الرسمية الريال في البنك الأهلي المصري 5.1 جنيه للشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، وفي معاملات بنك قناة السويس بلغ سعر الريال السعودي 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين 11 يوليو.