سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 10-7-2022 في البنوك المصرية

دولة الكويت من الدول الخليجية التي تحظى عملتها باهتمام كبير داخل الشارع المصري وذلك لوجود عمالة كبيرة تعمل هناك، ولهذا تزداد عمليات البحث عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك التي تستمر حتى 17 يوليو الجاري في البنوك المصرية.

واليوم الأحد 10 يوليو 2022، يقدم موقع «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة، وفق آخر التعاملات الصادرة من البنوك قبل إجازة عيد الأضحى، وذلك ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المستمرة التي تقدمها الجريدة على مدار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 61.18 جنيه للشراء مقابل 61.69 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لآخر تعاملات بالبنك المركزي المصري قبل بداية الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

فيما استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم نحو 58.80 جنيه للشراء، مقابل 61.51 جنيه لعمليات البيع، وهو نفس السعر لعمليات البيع والشراء داخل معاملات البنك الأهلي المصري، بناء على ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص لكل بنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما استقر أيضا سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية ليسجل نحو 57.61 جنيه للشراء مقابل 61.51 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبشأن عملة الرياض فسجل سعر العملة السعودية الرسمية الريال في البنك الأهلي المصري 5.1 جنيه للشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، وفي معاملات بنك قناة السويس بلغ سعر الريال السعودي 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد 10 يوليو.