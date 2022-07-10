بعد إغلاقه 7 سنوات.. فتح شاطئ الشيخ زويد أمام المواطنين في العيد

أعرب العديد من أهالي مدينة الشيخ زويد، في محافظة شمال سيناء، عن سعادتهم بقرار إعادة فتح شاطئ الشيخ زويد أمام المواطنين مجدداً، بعد إغلاقه لما يقرب من 7 سنوات، بسبب الحرب على الإرهاب التي شهدتها معظم مناطق المدينة، لملاحقة العناصر التكفيرية والتخريبية، ووجه أهالي الشيخ زويد الشكر إلى القيادة السياسية على إعادة فتح الشاطئ مرة أخرى.

إقبال المواطنين على ساحل بحر الشيخ زويد

وشهد ساحل البحر في مدينة الشيخ زويد إقبالاً كبيراً من المواطنين على الساحل، بعد قرار الجهات المعنية فتحه بكامل طاقته أمام المواطنيين اليوم الأحد، بعد إغلاقه لمدة 7 سنوات بسبب الحرب على الإرهاب.

وقال «محمد صقر»، أحد أهالي الشيخ زويد لـ«الوطن»، إن فتح شاطئ الشيخ زويد بعد إغلاقه لعدة سنوات، هو من الأحداث السارة، التي أصبحت تحدث لأهالي المدينة والقرى، وذلك بعد دحر الإرهاب في تلك المناطق، مشيراً إلى أن فتح منطقة الساحل ومنطقة «الصخرة»، شهد زحاماً كبيراً من الأسر والعائلات والشباب، الذين توافدوا طوال ساعات النهار للاستمتاع بجمال وروعة الساحل.

فتح ساحل الشيخ زويد رفع معاناة المواطنين

وأضاف «نبيل القيم»، أحد شباب المدينة لـ«الوطن»، أن فتح ساحل الشيخ زويد هذا الصيف يساعد على رفع المعاناة عن الأهالي والشباب، ويجنبهم معاناة السفر إلى مدينة العريش، التي تبعد حوالي 70 كيلومتراً، للذهاب إلى شاطئ «الريسة»، شرق العريش.

وأوضح «محمد حسونة»، أحد سكان منطقة ساحل الشيخ زويد، أن الشاطئ ينقصه الكثير من الخدمات، ويجب أن يأخذ الأهالي معهم الشماسي أو الخيام والطعام من المنزل، كما أن الشاطئ لم تكتمل عملية نظافته حتى الآن، لافتاً إلى أن المسافة بين الشاطئ ومنطقة وسط المدينة قريبة جداً، وبإمكان الأهالي حمل أمتعتهم معهم في حال أرادوا قضاء يوم كامل على الساحل.

وقال «ممدوح فراج»، موظف من أهالي الشيخ زويد: «نشكر القيادة السياسية وقوات الجيش والشرطة والمواطنين الشرفاء، لأنه لولا التضحيات ما عادت الخدمات، التي بدأت تعود للمدينة تباعاً، سواء فتح الطرق، أو عودة التيار الكهربائي، وضخ المياه، وشبكات الإنترنت، والمواصلات».

بدوره أكد مجلس مدينة الشيخ زويد، فى بيان، أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيد من الانفراجات، حيث لفت البيان إلى أن هناك تعليمات من اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه المواطنين في وسط المدينة والقرى المجاورة.