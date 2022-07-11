جامعة الملك سلمان تكشف تفاصيل الدراسة ببرنامج طب الأسنان

كشفت جامعة الملك سلمان عن أن برنامج طب الأسنان، يقبل الحاصلين على الثانوية العامة، ويهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال أحدث التقنيات والأجهزة بجانب أساتذة على قدر كبير من الخبرة في التخصص، مشيرة إلى أن المصروفات الدراسية السنوية للبرنامج 97 ألف جنيه، والمقررات الدراسية 96 مقررا دراسيا.

وأضافت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن مدة الدراسة لبرنامج طب الأسنان 10 فصول دراسية والدراسة باللغة الإنجليزية وعدد الساعات المعتمدة 185 ساعة معتمدة، موضحة أنها صممت المناهج الدراسية بهذا البرنامج لضمان جودة وكفاءة خريجي الجامعات عند ممارسة المهنة ويغطي هذا النهج كافة السلوكيات والمهارات المتطورة مثل المعرفة والخبرة والتفكير التحليلي النقدي ومهارات حل المشكلات والاحترافية والقيم الأخلاقية والمهارات الإجرائية والتقنية.

سمات خريج برنامج طب الأسنان

أوضحت جامعة الملك سلمان، أنها طورت 20 معيارًا للكفاءة سيتم تفصيلها واستخدامها لقياس تطور أداء الطالب في برنامج طب الأسنان، لافتة إلى أن سمات الخريجين هي القدرة على تفصيل خطة علاج مخصصة لكل حالة والإلمام بمهارات التواصل والعمل الجماعي للوقاية من أمراض الفم والأسنان وتحسين الصحة العامة في المجتمع والإلمام بأساليب الوقاية وإدارة طوارئ الفم والأسنان، واتباعها والقدرة على تشخيص أمراض الأسنان التالفة وعلاجها وإجراء العمليات التجميلية بإتقان في طب الأسنان التعويضي.

وتتمثل أيضاً سمات خريج برنامج طب الأسنان في القدرة على علاج الأسنان الذي يشمل التركيبات وخلع الأسنان وزراعتها والقدرة على علاج أمراض اللثة والأغشية المخاطية وعظام الفم ومعرفة كيفية جمع المعلومات التشخيصية لخطة العلاج وعلاج أمراض اللثة والأغشية المخاطية وعظام الفم والدراية الكاملة بالطرق المستخدمة لمنع العدوى وانتقالها إلى المرضى أو إلى الطاقم الطبي وفنيي المختبرات والإلمام التام بأخلاقيات المهنة التي تحكم العلاقة مع المريض وتنظم قواعد ممارسة المهنة.

مخرجات تعلم برنامج طب الأسنان

وأشارت إلى أن مخرجات التعلم للبرنامج تتمثل في مهارات المعرفة والفهم والمهارات العقلية والتحليلية والمهارات المعرفية والمهارات الشخصية والمسؤولية والمهارات الحركية، أما عن مجالات العمل فهي تشمل طب الأسنان بشكل عام وجراحة الفم والوجه والفكين والعلاج التحفظي للأسنان وتركيبات الفم والوجه والفكين وأشعة الفم وجراحات وعلاج اللثة وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال.